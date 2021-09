L’investitrice miliardaria Cathie Wood ha ridotto la sua posizione in Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) mercoledì di circa 270 milioni di dollari, poiché i titoli tecnologici sensibili ai tassi hanno subito un duro colpo a causa della vendita di obbligazioni.

Wood ha venduto 340.000 azioni Tesla

Wood’s Ark Investment Management ha utilizzato tre dei suoi ETF per vendere oltre 340.000 azioni Tesla. Il produttore di auto elettriche rappresenta ancora quasi l’11% del fiore all’occhiello dell’azienda ARK Innovation ETF (ARKK),

La svendita di obbligazioni che ha pesato sui titoli sensibili ai tassi ha visto ARKK il giorno peggiore degli ultimi mesi martedì. L’ETF è sceso di oltre il 5,0% da giovedì scorso e vicino al 30% in meno rispetto al suo massimo da inizio anno a febbraio.

Il deflusso in quattro giorni di ARK Innovation ha superato i 660 milioni di dollari questa settimana, poiché lunedì gli investitori hanno prelevato 297 milioni di dollari dall’ETF che si concentra principalmente sui titoli in crescita. È stato il più grande prelievo da ARKK dal marzo 2021.

Tesla è ancora la più grande partecipazione di ARKK

Tesla Inc è ancora la più grande partecipazione nell’ETF di punta di Wood. È convinta che le azioni della società di Elon Musk raggiungeranno i 3.000 dollari l’anno prossimo, ma preferisce ancora ridimensionare la sua posizione in Tesla dopo un periodo di sovraperformance.

Taglia anche la sua partecipazione quando Tesla Inc costituisce oltre il 10% di ARKK.

La notizia arriva solo pochi giorni dopo che Goldman Sachs ha aggiornato Tesla Inc per sovraperformare, citando la resilienza del produttore di veicoli elettrici in mezzo ai vincoli della catena di approvvigionamento in corso. Le azioni di Tesla Inc sono aumentate di quasi il 5,0% da giovedì scorso e di circa il 7,0% da inizio anno.