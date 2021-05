Cdp: ok proposta costituzione Patrimonio rilancio

(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Il Consiglio di Amministrazione di

Cassa Depositi e Prestiti ha approvato oggi la proposta di

costituzione di Patrimonio Rilancio, che sarà sottoposta alla

delibera dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 e 27

maggio 2021. Lo si legge in una nota di Cassa, in cui si

sottolinea come si tratti di un “passo decisivo per

l’operatività di Patrimonio Rilancio, la misura prevista dal

Decreto Rilancio volta al rafforzamento patrimoniale delle

imprese medio-grandi che hanno subito impatti economici a causa

della pandemia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram