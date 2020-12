(ANSA) – MILANO, 15 DIC – Con un evento tutto in digitale è

stata inaugurata la nuova sede territoriale di Cassa Depositi e

Prestiti a Milano, nell’ambito di un più ampio progetto

finalizzato a rafforzare l’impegno del gruppo Cdp in Lombardia.

La sede milanese, all’interno degli uffici Cdp di via San

Marco, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del

gruppo e consentirà di supportare circa

50.000 imprese e 2.000enti pubblici presenti in Lombardia. Nella nuova sedelavoreranno a regime circa 30 risorse del gruppo.L’inaugurazione si inserisce nel piano di avvicinamento alterritorio, che ha già visto l’apertura delle sedi di Firenze,Genova, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno, tra le altre,Ancona, Bari e Roma. Annunciato anche il lanciodell’Acceleratore Fintech.L’inaugurazione della nuova sede territoriale di Milanorafforza il “rapporto storico di Cdp con il capoluogo lombardoma è anche l’occasione per lanciare un importante strumento asupporto delle startup””, ha dichiarato il Presidente di CassaDepositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini.Cdp è vicina ai territori e attenta al loro” sviluppoeconomico e infrastrutturale. Un rapporto che stiamo rafforzandoe innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubblicheamministrazioni e le imprese che si concentra sulle esigenzelocali. A testimoniarlo c’è l’apertura di questa nuova sedeterritoriale di Milano”, ha dichiarato Fabrizio Palermo,amministratore delegato di cassa depositi e prestiti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

