(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Nei primi nove mesi del 2020,

nonostante la grave pandemia” il gruppo Cementir Holding, gruppo

Caltagirone, – commenta il presidente e a.d., Francesco

Caltagirone Jr – ha riportato un aumento dei volumi venduti di

cemento del 11,3%, ricavi in marginale diminuzione ed un margine

operativo lordo in calo del 2,1% rispetto ai primi nove mesi del

2019. Risultati in deciso miglioramento

nel terzo trimestre, convolumi venduti di cemento in aumento del 19% ed un margineoperativo lordo in crescita del 12% sul terzo trimestre del2019″.I primi nove mesi dell’esercizio si chiudono con un risultatoante imposte a 81,2 milioni di euro, in diminuzione del 2,9%rispetto allo stesso periodo del 2019, e con ricavi dellevendite e prestazioni pari a 896,8 milioni – 1,0% rispetto.In crescita in terzo trimestre, rispetto al terzo trimestre2019, con un +18% del risultato ante imposte a 49,2 milioni; +3,9% per i ricavi a 326,409 milioni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

