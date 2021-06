(ANSA) – MILANO, 17 GIU – Il fondo Charme che fa capo a

Luca Cordero di Montezemolo e al figlio Matteo ha sottoscritto

un accordo di investimento in Bianalisi, società attiva nella

diagnostica da laboratorio. Lo si legge in una nota in cui viene

indicato che l’operazione è stata effettuata con il nuovo fondo

Charme 4, che ha raccolto 500 milioni di euro, mentre il socio

di minoranza Columna Capital ha annunciato un “reinvestimento di

minoranza”. La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine

di agosto.

In base agli accordi Charme 4 entrerà in Bianalisi con una “quota significativa”, garantendo la “totale continuità

imprenditoriale con il progetto del fondatore Giuliano Caslini”,

che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e

amministratore delegato della Società. (ANSA).



