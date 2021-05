Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) e il suo CEO Elon Musk hanno ripetutamente parlato di spostare le sue auto su un sistema di pilota automatico completo basato su telecamera chiamato “Tesla Vision”.

La società ha rilasciato ieri i suoi piani per continuare la transizione. Le auto attualmente prodotte utilizzano una combinazione di telecamera e sistema radar per le sue funzioni di pilota automatico e di guida completamente autonoma (FSD).



Le azioni di Tesla sono scese del 17% da inizio anno e sono aumentate di uno sbalorditivo 270% con un forte rialzo di prezzo delle sue azioni lo scorso anno. L’azienda ha la più alta capitalizzazione di mercato tra i colleghi automobilistici di una certa distanza. Attualmente è scambiato a una valutazione di circa $585 miliardi.

Maggiori dettagli su Tesla Vision

Tesla ha annunciato che i suoi veicoli Model 3 e Model Y per il mercato nordamericano non saranno dotati di radar a partire da maggio 2021.

La società si sta concentrando sulla transizione della Model 3 e della Model Y alla visione di Tesla in quanto sono i veicoli di volume più elevato, che consentiranno al produttore di veicoli elettrici di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati, accelerando potenzialmente il lancio di funzionalità in futuro. Tutti gli altri modelli e veicoli costruiti per i mercati al di fuori del Nord America continueranno a essere dotati sia di telecamera che di radar.

Alcune delle funzionalità saranno limitate durante questo periodo di transizione, incluso il sistema di sterzo automatico, che sarà limitato a una velocità massima di 75 mph e a una distanza minima più lunga. Le funzionalità verranno ripristinate tramite aggiornamenti over-the-air nelle prossime settimane.

Tesla Vision vs. altre tecnologie

La società e Musk hanno espresso la propria critica ai sistemi LiDAR utilizzati da altre società per le loro funzionalità di pilota automatico a causa del costo proibitivo della tecnologia rispetto a un sistema basato su telecamere.

LiDAR è un tipo di sensore che utilizza i laser per costruire una mappa tridimensionale del mondo intorno all’auto.

In passato, Elon Musk ha detto quanto segue riguardo a LiDAR:

“Stanno per scaricare Lidar. Chiunque si affidi a LiDAR è spacciato”.

E Andrej Karpathy, direttore dell’intelligenza artificiale e Autopilot Vision di Tesla, ha questo da dire su LiDAR: