Il China Evergrande Group (HKG: 03333) ha effettuato un pagamento di interessi all’undicesima ora su tre delle sue obbligazioni giovedì per evitare un default ufficiale, ma le sfide non sono finite per molto tempo.

La versione di Rebecca Choong Wilkins di Bloomberg sul fiasco di Evergrande

Secondo Rebecca Choong Wilkins di Bloomberg, lo sviluppatore immobiliare cinese in difficoltà si è assicurato più spazio per negoziare, ma il futuro continua a sembrare tetro.

Senza un default ufficiale, i creditori non sono, ad esempio, in grado di presentare un’istanza e presentare istanza di fallimento. Ma Evergrande ha ancora un bel po’ di coupon dovuti per il resto di quest’anno. Quindi l’anno prossimo, a marzo, ha in scadenza questa pesante obbligazione da 2,0 miliardi di dollari.

Ieri sera, la DMSA (Agenzia tedesca per lo screening del mercato) ha dichiarato che stava preparando una procedura fallimentare contro Evergrande e ha invitato altri obbligazionisti ad aderire.

Wilkins: il settore immobiliare potrebbe aver visto un fondo

Il giorno prima, il regolatore cinese ha annunciato piani di allentamento delle politiche obbligazionarie domestiche per le sue società immobiliari, notizie che hanno visto le obbligazioni e le azioni degli sviluppatori salire a un record in diversi mesi. Wilkins ha aggiunto:

Non credo che stamattina siano solo i creditori di Evergrande a tirare un sospiro di sollievo. C’era anche la speculazione su una maggiore flessibilità intorno a fusioni e acquisizioni che l’acquisizione di più sviluppatori in difficoltà non avrebbe necessariamente messo il loro debito nel loro bilancio.

Tali annunci, ha affermato l’esperto di Bloomberg, probabilmente alleggeriranno il settore immobiliare. Tuttavia, ha confermato che l’idea era quella di aiutare le aziende più grandi a sopravvivere mentre la pressione sugli sviluppatori più piccoli rimane intatta.

Anche i dati sui prestiti bancari cinesi agli sviluppatori sono migliorati a ottobre, un’altra indicazione, secondo Wilkins, che il settore immobiliare potrebbe aver visto un fondo, e le cose inizieranno a riprendersi da qui in poi.