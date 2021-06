(ANSA) – ROMA, 05 GIU – La transizione è “questione complesse

non c’è una soluzione semplice come sentiamo dire da chi

strilla, sono problemi tridimensionali che toccano la giustizia

sociale, il lavoro. Io non ne posso più di sentire demonizzare

l’industria”, non si può “cambiare tutto in un giorno”, vanno

create “le condizioni infrastrutturali, tecnologiche, fare

crescere anche il mercato della domanda, cambiare il modello

produttivo e industriale, ma dobbiamo farlo in maniera

sostenibile e la sostenibilità è anche garantire il lavoro. Io

trovo quasi offensivo sentire dire che questo è contro

l’ecologia”. Lo ha detto il ministro Roberto Cingolani .

