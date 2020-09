(ANSA) – ROMA, 12 SET – Il 18 settembre “saremo nelle piazze

in una grande mobilitazione unitaria per l’apertura di una

stagione nuova, di vero dialogo e collaborazione sociale nella

definizione delle riforme necessarie alla ripartenza. A

cominciare dalla legge di Bilancio bisogna costruire insieme un

Progetto-Paese che raccordi gli interventi di coesione e

protezione sociale a una poderosa strategia anticiclica”. Lo

afferma il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi

Sbarra, puntando l’attenzione sugli investimenti per “rilanciare” anche l’occupazione, sull’utilizzo di “tutte” le

risorse europee e sulle diverse questioni aperte, dalla riforma

degli ammortizzatori al rinnovo dei contratti alla politica

industriale: “C’è da dare una svolta decisa alla gestione delle

circa 150 grandi vertenze nazionali, che coinvolgono circa

200mila lavoratori”, dall’ex llva ad Alitalia, da Whirlpool a

Blutec. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram