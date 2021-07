(ANSA) – BRUXELLES, 05 LUG – Arriva il nuovo pacchetto di

proposte della Commissione europea per l’emissione di

obbligazioni verdi Ue. Il pacchetto sarà presentato domani e

sarà composto da un documento che illustra la strategia

dell’Unione in questo campo e da un regolamento che istituisce

uno standard volontario per l’emissione dei Green bond.

Ad illustrare i dettagli delle proposte saranno il

vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e la

commissaria alla finanza sostenibile Mairead McGuinness.

La strategia messa a punto da Bruxelles, a quanto si è appreso,

ha lo scopo di coinvolgere sempre di più i fondi privati nella

realizzazione del Green Deal, ma anche di rafforzare la

preparazione del settore bancario e finanziario ai rischi

climatici. Inoltre, la Commissione punta ad ampliare la platea

degli utilizzatori dei green bond, specie alle aziende piccole e

medie. (ANSA).



