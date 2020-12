Cloudera afferma che le sue entrate sono aumentate del 10% nel Q3 fiscale.

L’azienda di cloud di dati aziendali segnala una perdita di £10,38 milioni.

Cloudera prevede fino a 31,25 pence per azione di utili non GAAP nel Q4.

Cloudera Inc. (NYSE: CLDR) ha dichiarato lo scorso giovedì che i suoi utili e ricavi

Advertisements

rettificati nel terzo trimestre fiscale sono stati migliori di quanto previsto dagli analisti.

A £9,23 per azione, Cloudera è attualmente in crescita di circa il 7% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £3,94 per azione a marzo. Il titolo era salito fino a £10,31 per azione nella prima settimana di settembre.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Risultati finanziari di Cloudera nel Q3 vs. stime degli analisti

Cloudera ha affermato che la sua perdita netta nel terzo trimestre è stata di £10,38 milioni, che si traduce in 2,98 pence per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, aveva registrato una perdita molto più ampia di £61,09 milioni o 21,58 pence per azione. In notizie separate dagli Stati Uniti, anche DocuSign ha riportato i suoi risultati finanziari trimestrali giovedì.

Su base rettificata, la società di software ha guadagnato 11,16 pence per azione. In termini di entrate, Cloudera ha registrato £162,13 milioni nell’ultimo trimestre rispetto alla cifra di $147,55 milioni di un anno fa. I ricavi dell’azienda statunitense nel terzo trimestre sono aumentati del 10% su base annua. Cloudera ha annunciato i vincitori degli Annual Data Impact Awards a novembre.

Cloudera ha affermato che i ricavi degli abbonamenti nel Q3 si sono attestati a £146,88 milioni, il che rappresenta una crescita annualizzata del 18%. Secondo FactSet, gli analisti avevano previsto che l’azienda avrebbe registrato un fatturato di £155,59 milioni nel terzo trimestre. La loro stima per gli utili per azione nel terzo trimestre è limitata a 6,70 pence.

La guidance di Cloudera per il Q4 fiscale

Per il quarto trimestre fiscale, Cloudera prevede ora che i suoi utili per azione non GAAP scenderanno tra 29,76 e 31,25 pence. Si aspetta che i suoi ricavi siano compresi tra £162,95 e £165,18 milioni nel quarto trimestre. In confronto, gli esperti prevedono 7,44 pence di guadagni per azione su £160,72 milioni di entrate per la società con sede a Palo Alto nel Q4.

Giovedì, Cloudera ha anche espresso piani per un massimo di £372 milioni di riacquisto di azioni. Il CEO Rob Bearden ha commentato i risultati finanziari giovedì e ha dichiarato:

“Riteniamo che Cloudera non sia mai stata in una posizione migliore per cogliere più opportunità del mercato della gestione dei dati e dell’analisi in rapida crescita per soluzioni ibride multi-cloud”.

L’anno scorso Cloudera si è comportata solo leggermente positivo in borsa, con un guadagno annuo vicino al 5%. Al momento, la società di cloud dati aziendali ha un valore di £2,89 miliardi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram