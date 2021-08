(ANSA) – MILANO, 30 AGO – Cnh acquisisce la romagnola

Sampierana, nata negli anni ’50 dalla bottega artigiana del

ferro di Aleardo Para e oggi, sotto la gestione dei figli Cesare

e Moreno produttore di sottocarri cingolati, miniescavatori e

pale compatte, per 101,8 milioni di euro.

L’accordo, spiega una nota, prevede l’acquisizione del 90%

del capitale sociale per poi ottenere il 100% del controllo

dell’azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing

dell’operazione. Il corrispettivo sarà finanziato con la

liquidità disponibile di CNH Industrial.

“Quest’ultima acquisizione strategica darà un’accelerazione

alla crescita del nostro segmento delle macchine per le

costruzioni”, ha detto Scott Wine, CEO di CNH Industrial.

(ANSA).



Fonte Ansa.it