Codacons Lombardia denuncia l’inizio anticipato dei saldi in numerosi negozi della regione, un fenomeno che evidenzia la disperazione dei commercianti nel tentativo di fronteggiare la crisi economica e attrarre clienti in un periodo di consumi ridotti.

L’avvio anticipato degli sconti è un chiaro segnale delle difficoltà che il settore del commercio sta attraversando. Questa corsa al ribasso rischia di compromettere ulteriormente i margini di profitto dei negozianti, che già affrontano sfide enormi legate all’aumento dei costi e alla concorrenza dell’e-commerce.

Il Codacons Lombardia sollecita un intervento immediato da parte delle autorità regionali e nazionali per sostenere il commercio locale, proponendo misure che possano aiutare non solo nell’immediato ma a garantire una ripresa solida e duratura. Chiediamo incentivi fiscali, agevolazioni per i costi di gestione e campagne di promozione per il commercio locale.

Siamo a disposizione per discutere soluzioni concrete con le istituzioni e i rappresentanti del settore, nell’interesse dei consumatori e dei commercianti. È il momento di unire le forze per salvare il nostro tessuto economico locale.