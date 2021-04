Coinbase sbarca a Wall Street, sul Nasdaq, e apre a 381 dollari per azione, sopra i 250 dollari per azione del prezzo di riferimento, per una valutazione di 99,6 miliardi di dollari. I titoli sono in rialzo nei primi minuti di scambio, dove superano i 400 dollari per azione.



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram