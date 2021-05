Il sindaco di New York, Bill De Blasio, vuole che a luglio la città si riprenda dalle restrizioni COVID-19, mentre gli americani continuano a farsi vaccinare.

La più grande banca statunitense, JPMorgan Chase (NYSE: JPM), ha già comunicato ai suoi lavoratori statunitensi che la situazione del lavoro da casa finirà, almeno in parte, a luglio. Anche Peer Goldman Sachs (NYSE: GS) desidera che i suoi dipendenti tornino in ufficio a metà giugno. Altre aziende seguiranno le orme dopo le festività del Labor Day.



Tuttavia, un ritorno agli uffici potrebbe richiedere più di un avviso. Molte aziende si stanno appellando al “pranzo gratis” come incentivo per richiamare i propri lavoratori.

Circa il 65% dei dipendenti statunitensi ha problemi di sicurezza riguardo al ritorno in ufficio

Alcune aziende, tra cui Goldman, hanno introdotto pasti gratuiti nel 2020 quando la pandemia ha chiuso la maggior parte dei ristoranti lasciando ai dipendenti poche alternative per il pranzo. Altri si stanno ora unendo all’iniziativa per incentivare i lavoratori a tornare negli uffici dopo più di un anno di lavoro a distanza, secondo il CEO Dilip Rao di Sharebite (piattaforma di food delivery).

Sono necessari incentivi per accelerare i piani di ritorno al lavoro poiché circa il 65% dei dipendenti statunitensi ha ancora problemi di sicurezza riguardo al ritorno in ufficio. Innumerevoli aziende, quindi, si stanno iscrivendo a piattaforme come Sharebite o stanno collaborando con alcune mense per offrire pasti gratuiti ai propri lavoratori.

Goldman Sachs non utilizza Sharebite ma utilizza i suoi bar in loco per offrire colazione e pranzo gratuiti ai suoi dipendenti già dallo scorso anno. I siti che non hanno mense in loco, pagano $20 al giorno i lavoratori in sussidi per i pasti.

Anche Bank of America offre sussidi per pasti e trasporti ai propri dipendenti che lavorano in loco. Simile è il caso di Bloomberg che offre accesso 24 ore su 24 agli snack per i suoi lavoratori. Citigroup e JPMorgan Chase, tuttavia, non hanno ancora un sistema simile per sovvenzionare i pasti dei dipendenti.

Oltre il 90% dei clienti di Sharebite sovvenziona almeno parzialmente i pasti dei dipendenti

Sharebite serve nomi importanti come Coinbase, WeWork e McKinsey. Almeno il 90% dei suoi clienti, comprese società tecnologiche, società di servizi professionali e istituzioni finanziarie, sovvenziona almeno parzialmente i pasti dei dipendenti.

La percentuale è ancora più alta per gli hedge fund, le banche e le società finanziarie in generale. Nomi di fama mondiale come Cowen, Credit Suisse e Neuberger Berman hanno attualmente una partnership con Sharebite per sovvenzionare i pasti dei dipendenti. A detta del CEO Rao:

“Tutti i nostri clienti si sono resi conto molto rapidamente che puoi riaprire il tuo ufficio, ma hai bisogno di un piano per ridurre al minimo la variabilità associata alle persone che entrano ed escono dal tuo edificio. Non vuoi che centinaia di addetti alle consegne aspettino nella hall durante l’ora di punta del pranzo. Sicuramente non vuoi che migliaia di dipendenti salgano e scendano dagli ascensori affollati”.

Sharebite ricorre a una consegna di pasti unica, raggruppando gli ordini per risolvere questo problema.