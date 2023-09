L’International Union Young Accountant (Iuya) e l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec) hanno siglato un protocollo d’intesa con Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, a vantaggio di tutti gli associati che potranno così acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità offerte da Sace per la crescita sostenibile in Italia e nel mondo.

L’importanza del protocollo risiede nell’opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività e di competenza, per migliorare la conoscenza degli strumenti offerti da SACE a supporto delle imprese, individuando i possibili ambiti di cooperazione al fine di valorizzare il know how dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti a IUYA e UNGDCEC sull’intero territorio nazionale, sia a supporto di sé stessi che a beneficio delle aziende che vogliono internazionalizzarsi o esportare all’estero.

La collaborazione sarà incentrata su export e internazionalizzazione, Green New Deal e infrastrutture, grazie allo sviluppo di diverse attività: formazione congiunta rivolta agli iscritti che prestano la loro consulenza a supporto delle imprese interessate a svilupparsi in Italia e all’estero, allo scopo di rafforzare le loro competenze tecnico-specialistiche, per il rilancio delle imprese italiane sul mercato domestico. Gli iscritti potranno partecipare alle iniziative che verranno individuate nell’ambito dell’offerta dell’Hub formativo di Sace Education, volte al rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione.

E ancora, programmazione di tavoli di approfondimento, anche a livello locale, ai quali potranno partecipare, oltre agli iscritti, anche le imprese clienti, facilitando il contatto con gli uffici territoriali di Sace. E avvio di un’iniziativa per l’individuazione, tra gli iscritti Iuya e Ungdcec, di studi professionali muniti di adeguate qualifiche che possano collaborare con la rete Sace presente sul territorio nazionale.

“Esprimiamo massima soddisfazione ritenendo queste iniziative molto importanti per la valorizzazione del ruolo dei commercialisti che quotidianamente sono al fianco delle imprese, accompagnandole in percorsi imprenditoriali e di business oltre i confini italiani, sostenendole attraverso il supporto professionale specialistico necessario allo sviluppo della competitività in Italia e oltre, puntando alla crescita nei mercati esteri”, affermano Erika Cresti, presidente Iuya, e Matteo De Lise, presidente Ungdcec.

“La firma di questa intesa conferma quanto sia importante per noi di Sace lavorare insieme ai professionisti di riferimento per sviluppare le soluzioni più efficaci per sostenere i progetti di crescita delle Pmi e del tessuto imprenditoriale italiano”, ha dichiarato Roberto Allara, Head of Sales Pmi di Sace. “Grazie a questo accordo, infatti, saremo in grado di offrire a commercialisti ed esperti contabili percorsi formativi altamente specializzati di Sace Education arricchendo le competenze tecniche a supporto delle aziende nella loro crescita sul mercato domestico ed estero, favorendone il processo di internazionalizzazione”.