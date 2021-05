(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Le vendite al dettaglio a marzo 2021

vedono “una sostanziale stazionarietà congiunturale”. L’Istat

registra un calo dello 0,1% in valore rispetto a febbraio e un

aumento dello 0,1% in volume. Nell’insieme del primo trimestre,

le vendite al dettaglio aumentano dello 0,2% in valore e

diminuiscono dello 0,3% in volume rispetto al trimestre

precedente. Da marzo 2020, il primo mese di lockdown, c’è “un

fortissimo incremento tendenziale che riflette i livelli

particolarmente depressi” di quel mese, spiega l’Istat, con

aumenti delle vendite del 22,9% in valore e del 23,5% in volume

e record per quasi tutti i prodotti non food.

Rispetto a marzo 2020 beni non alimentari che registrano un

balzo del 49,7% in valore e del 50,3% in volume mentre; in

crescita, seppur in modo più contenuto, anche le vendite dei

beni alimentari (+3,7% in valore e in volume). Rispetto invece a

febbraio 2021 c’è una crescita per i beni alimentari (+1,9% in

valore e +1,7% in volume) e un calo per i non alimentari (-1,6%

in valore e -1,1% in volume).

Tra i beni non alimentari, in particolare le vendite di

giochi, giocattoli, sport e campeggio segnano +110,7% su base

annua e quelle di foto-ottica e pellicole, supporti magnetici,

strumenti musicali +109,2%. Guidano la classifica degli aumenti

anche calzature, articoli da cuoio e da viaggio (+94,2%),

abbigliamento e pellicceria (+93,9%), seguiti da mobili ed

elettrodomestici. Per i prodotti farmaceutici si evidenzia la

crescita di minore entità (+0,7%).

Le vendite crescono in tutti i canali distributivi: la

grande distribuzione (+17,0%), le imprese operanti su piccole

superfici (+27,8%) e le vendite al di fuori dei negozi (+43,8%).

Continua anche la volata del commercio elettronico (+39,9%).

(ANSA).



Fonte Ansa.it

