Fiverr International ha riportato solidi risultati del primo trimestre questo mercoledì e la direzione della società ha aggiornato la guidance finanziaria per l’anno fiscale 2022. Le azioni Fiverr restano sotto pressione, ma il prezzo attuale potrebbe essere un buon entry-level per gli investitori a lungo termine.

Le azioni Fiverr International si sono indebolite di oltre il 60% dall’inizio dell’anno 2022, ma il prezzo attuale potrebbe essere un buon livello di ingresso per gli investitori a lungo termine.

La direzione dell’azienda ha anche aggiornato la guidance finanziaria per l’intero anno fiscale 2022 e ha annunciato che le entrate dovrebbero essere comprese tra 345 e 355 milioni di dollari, mentre l’EBITDA rettificato dovrebbe essere compreso tra 10 e 17 milioni di dollari.

La direzione dell’azienda prevede che le entrate saranno comprese tra 86 e 87,5 milioni di dollari per il secondo trimestre fiscale, mentre l’EBITDA rettificato dovrebbe essere compreso tra 3 e 4 milioni di dollari.

Ciò rappresenta un aumento dell’11% anno su anno, mentre la spesa per acquirente al 31 marzo 2022 ha raggiunto 251 dollari, rispetto a 216 dollari al 31 marzo 2021. L’informazione positiva è che l’EBITDA rettificato nel primo trimestre del 2021 è cresciuto a 3,9 milioni di dollari, rispetto a -0,7 milioni di dollari nel primo trimestre del 2021.

Stiamo facendo progressi sui nostri obiettivi per l’anno e continuiamo a investire in Fiverr Business. Mentre la parte della nostra attività orientata alle piccole imprese o ai consumatori sta risentendo dell’impatto del cambiamento macro, Fiverr Business sta guadagnando slancio.

La società ha riportato solidi risultati del primo trimestre questo mercoledì; le entrate totali sono aumentate del 26,9% anno su anno a 86,7 milioni di dollari, mentre l’utile per azione non GAAP è stato di 0,11 dollari (battuto di 0,04 dollari). Micha Kaufman, CEO di Fiverr International, ha dichiarato:

Fiverr International Ltd consente ai venditori di vendere i propri servizi e agli acquirenti di comprarli tramite la sua piattaforma, che comprende circa 500 categorie in otto verticali, tra cui design, traduzione, marketing digitale, tecnologia, video, musica, affari e stile di vita.

Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR) ha riportato solidi risultati del primo trimestre mercoledì e la direzione della società ha aggiornato la guidance finanziaria per l’anno fiscale 2022.

