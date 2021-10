Giovedì, le azioni di Nio Inc. (NYSE:NIO) sono aumentate del 7% dopo che gli analisti di Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno aggiornato il titolo da comprare da neutrale. L’azienda ha anche emesso un obiettivo di prezzo di 56 dollari, il che implica un potenziale di rialzo di oltre il 60%.

L’analista pensa che il modello ET7 del produttore di veicoli elettrici sia ben posizionato per sfidare la Mercedes Classe S e la BMW serie 7. Goldman pensa anche che il titolo potrebbe aumentare in modo significativo in vista dell’evento del giorno NIO a dicembre.

Nio ha annunciato i suoi risultati trimestrali più recenti venerdì scorso, battendo le aspettative degli analisti sugli utili del 100%. La società ha registrato vendite mensili di veicoli elettrici record a settembre, con 10.628 veicoli spediti che implicano una crescita su base annua di oltre il 125% e l’80,7% in più rispetto a quanto venduto ad agosto.

È ora di scommettere sulla crescita?

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni Nio vengono scambiate con un rapporto P/S ripido di 12,97, rendendo il titolo meno attraente per gli investitori di valore. Tuttavia, con le vendite di veicoli elettrici in crescita mese dopo mese, gli analisti stanno diventando più ottimisti riguardo alle azioni della casa automobilistica con sede a Shanghai.

Di conseguenza, si aspettano che l’EPS di Nio cresca di oltre il 57% quest’anno, prima di aumentare di un ulteriore 83,60% l’anno prossimo. Pertanto, gli investitori in crescita potrebbero cercare di aggiungere il titolo al proprio portafoglio prima dell’evento Nio di quest’anno.

C’è più spazio per correre

Tecnicamente, le azioni Nio sembrano aver recentemente registrato un picco, rimbalzando sul supporto della linea di tendenza. Tuttavia, il titolo deve ancora raggiungere le condizioni di ipercomprato dell’indice di forza relativa a 14 giorni e ha più spazio per correre prima di testare nuovamente la resistenza della linea di tendenza.

Pertanto, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa 39,59 dollari, o superiori a 43,61 dollari, mentre 32,61 dollari e 28,42 dollari sono zone di supporto cruciali.

Non è troppo tardi per comprare azioni NIO

In sintesi, sebbene le azioni di NIO abbiano raggiunto un picco del 7% giovedì, il titolo è ancora in calo di oltre il 32% quest’anno, lasciando più spazio per il recupero.

Pertanto, con il titolo che riceve sempre più chiacchiere positive dagli analisti di Street in vista dell’evento Nio di dicembre, l’attuale rimbalzo potrebbe continuare nel prossimo futuro.