Martedì, le azioni di Synchrony Financial (NYSE:SYF) sono aumentate dell’1,33% dopo aver annunciato i risultati trimestrali più recenti. La società ha riportato i suoi guadagni fiscali del terzo trimestre prima che i mercati aprissero battendo le aspettative. Tuttavia, le entrate del periodo sono diminuite sostanzialmente spingendole al di sotto delle stime di Street.

La società ha registrato un utile per azione FQ3 GAAP di 2,00 dollari, battendo la media delle aspettative degli analisti di 1,51 dollari. D’altra parte, le entrate totali per il trimestre sono crollate di oltre il 33% a 2,486 miliardi di dollari, mancando la stima di consenso di Street di 2,516 miliardi di dollari.

Lo stock è aumentato di oltre il 50% quest’anno e di quasi il 78% negli ultimi 12 mesi,

La sincronia sembra ancora sottovalutata

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni Synchrony Financial vengono scambiate a un interessante rapporto P/E di appena 9,23, nonostante i guadagni di quest’anno. Pertanto, il titolo è ancora un’opzione interessante per gli investitori di valore.

Inoltre, sebbene gli analisti prevedano un rallentamento degli utili quest’anno e il prossimo anno, prevedono anche un tasso di crescita annuo di circa il 38,20%. Pertanto, gli investitori in crescita disposti a trascurare le turbolenze a breve termine potrebbero trovare SYF come un’opzione interessante.

L’attuale rendimento del dividendo della società di quasi il 2% potrebbe anche attirare l’attenzione degli investitori in dividendi.

Fonte – TradingView

Tecnicamente, le azioni Synchrony Financial sembrano essere scambiate all’interno di una formazione di canale in leggera ascesa nel grafico intraday. Il titolo è recentemente rimbalzato sul supporto della linea di tendenza a 100 giorni, spingendolo verso la resistenza della linea di tendenza.

Tuttavia, il titolo è ancora lontano dal raggiungere le condizioni di ipercomprato dell’indice di forza relativa a 14 giorni, lasciando spazio per ulteriori movimenti al rialzo.

Pertanto, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa 54,87 dollari o superiori a 57,80 dollari. D’altra parte, se la resistenza della linea di tendenza dovesse innescare un pullback, il titolo potrebbe trovare supporto a 48,69 dollari o un ribasso a 45,64 dollari.

C’è ancora tempo per comprare azioni SYF

In sintesi, sebbene le azioni Synchrony Financial siano aumentate di oltre il 51% quest’anno, il titolo viene ancora scambiato a multipli di valutazione entusiasmanti, rendendolo una potenziale scelta per diversi tipi di investitori.

Pertanto, con azioni lontane dal raggiungere condizioni di ipercomprato, potrebbe non essere troppo tardi per investire in azioni SYF.