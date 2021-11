Intanto emergono alcuni dettagli sulla concorrenza. Dal ddl salta la norma che avrebbe consentito ai notai una maggiore mobilità . Secondo quanto si legge in una bozza del ddl più aggiornata rispetto a quelle già circolate, dal testo è saltato l’articolo 28, che autorizzava il notaio ad “esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale”.

Non solo la legge annuale per il mercato e la concorrenza . Il Consiglio dei ministri, convocato alle 16, ha all’ordine del giorno 18 decreti legislativi di attuazione di direttive europee. Tra le misure compare tra l’altro, all’esame definitivo, il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza e il diritto a presenziare al processo nei procedimenti penali. Il dlgs dovrebbe recepire alcune osservazioni formulate dal Parlamento.

