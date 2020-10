(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Per ristorazione, tempo libero e

turismo si profilano giorni bui per la recrudescenza dei contagi

da Covid-19. E’ quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura

elaborato da Confcommercio in cui si prevede che il “quarto

trimestre si apre all’insegna di una rinnovata e profonda

incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi” con il

risultato che i settori della “convivialità” e del turismo “non

verranno coinvolti dalla ripresa del Pil”. Per il mese di

ottobre Confcommercio stima un incremento dello 0,9%

congiunturale del prodotto che si traduce in una decrescita su

base annua del 5,1%. (ANSA).



Fonte Ansa.it

