Connells aumenta la sua offerta di acquisto a £164,5 milioni per Countrywide plc.

L’offerta rettificata valuta Countrywide a 325 pence per azione.

Proposta di iniezione di denaro rifiutata a livello nazionale da Alchemy Partners.

In una dichiarazione di oggi, Connells Ltd ha rivelato la sua offerta di acquisto rivista al rialzo di £164,5 milioni per

il più grande gruppo immobiliare del Regno Unito, Countrywide plc (LON: CWD) . Il mese scorso Countrywide aveva rifiutato l’offerta di acquisto iniziale dalla società di gestione immobiliare.

Oggi, le azioni Countrywide hanno aperto con un aumento di circa il 20% e hanno guadagnato un altro 0,5% nell’ora successiva. Includendo l’azione dei prezzi, lo sviluppatore immobiliare è ora quotato a 307 pence per azione che rappresenta una crescita di quasi il 5% da inizio anno nel mercato azionario dopo il recupero da un minimo di 39 pence per azione nella prima settimana di aprile. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

L’offerta rettificata valuta Countrywide a 325 pence per azione

L’offerta rettificata si traduce in 325 pence per azione ed è superiore del 30% rispetto all’offerta originale di Connells che valutava Countrywide a 250 pence per azione. Il CEO David Livesey di Connells ha dichiarato lunedì:

“Il Paese ha un disperato bisogno di una soluzione realizzabile ai suoi attuali problemi finanziari e alla mancanza di una direzione strategica”.

Countrywide deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in risposta all’offerta rivista di Connell. In notizie separate dal Regno Unito, il rivenditore britannico di abbigliamento di lusso, Ted Baker, ha affermato oggi che la sua perdita al lordo delle imposte si è ampliata nel primo semestre fiscale a causa della pandemia di Coronavirus in corso che ha finora contagiato più di 1,7 milioni di persone nel Regno Unito e fatto oltre 61.000 morti.

Countrywide ha lottato per sottrarsi all’impatto della sua ristrutturazione mal eseguita nel 2015 che ha alimentato i problemi finanziari, tra cui un’emissione di azioni notevolmente scontata e quattro avvisi di profitto negli ultimi anni.

Proposta di iniezione di denaro rifiutata a livello nazionale da Alchemy Partners

All’inizio di quest’anno, a ottobre, Countrywide ha dichiarato di aver ricevuto una proposta per un’iniezione di denaro da Alchemy Partners. La società di private equity ha richiesto il controllo di gestione per un investimento di quasi 90 milioni di sterline nel promotore immobiliare. Il promotore immobiliare ha rifiutato la proposta nell’ultima settimana di novembre in quanto ha annunciato Philip Bowcock come CEO ad interim. Countrywide ha detto il mese scorso:

“Bowcock guiderà le discussioni con i principali azionisti per stabilizzare la struttura del capitale della società e le discussioni con Alchemy Partners e Connells in relazione alle loro proposte”.

Lo scorso anno Countrywide ha registrato un andamento piuttosto negativo sul mercato azionario, con un calo annuo di poco inferiore al 20%. Al momento, la società con sede a Londra ha un valore di £153,57 milioni.

