(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Più digitale e, al tempo stesso, più

sostenibile è la spesa del dopo-pandemia con gli italiani che

vanno meno frequentemente al supermercato ma quando vanno

comprano di più. Il Covid, secondo l’analisi del presidente di

Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, ha portato ad affermarsi

nuove tendenze dei consumi destinate a restare. “L’85% dei

consumatori che, nel primo lockdown, si erano detti

costretti aricorrere alla spesa a domicilio, sono comunque rimasti adusarla anche successivamente”, spiega Cifiello durante un’ ANSAIncontra, dove indica anche la tendenza “molto forte” versoprodotti fatti in Italia o, quando possibile, nel territoriodove si vive.“Pur intrecciandosi crisi sanitaria e crisi economica, nonsembra che la tendenza del consumatore sia la dequalificazionedei consumi, ma una ricerca di qualità al minor prezzopossibile”, indica il presidente dei Coop Alleanza 3.0, che vedeun diffuso “no agli sprechi sia per ragioni economiche chevaloriali”.Andrebbe in questa direzione anche il ritorno ai fornelli, unadelle nuove abitudini diffuse a partire dalla prima ondata. “Sedurante il lockdown più forte è stato anche un modo per passareil tempo, sta diventando una tendenza abbastanza consolidata cheva in due direzioni: il risparmio, ma anche l’idea di maggioregenuinità e di fare prodotti più salutari”, dice Cifiello.Le altre tendenze emerse sono la riduzione della frequenza degliacquisti al supermercato e l’aumento degli scontrini, con unospostamento da consumi quotidiani, a discapito per esempio ilpane, a consumi settimanali o quindicinali.Complessivamente le vendite, nei super e ipermercati Coop, hannotenuto, con forti alti e bassi legati alle misure dicontenimento della pandemia e Cifiello prevede “fare di levendite previste in budget, forse qualcosa di più”, ma a frontedi un aumento dei costi stimato intorno ai 12 milioni di eurodalle mascherine alla vigilanza al plastiglass. (ANSA).

Fonte Ansa.it

