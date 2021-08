Le azioni di Roblox Corporation (NYSE: RBLX) si sono indebolite dai loro massimi record sopra i 100 dollari registrati a giugno, e il prezzo attuale si aggira intorno agli 83 dollari. Roblox dovrebbe annunciare i risultati degli utili del secondo trimestre lunedì 16 agosto e, secondo le stime, Roblox dovrebbe pubblicare ottimi risultati.

Analisi fondamentale: questo lunedì Roblox annuncerà i risultati degli utili del Q2

Roblox Corporation è uno sviluppatore di videogiochi americano quotato alla Borsa di New York dal 10 marzo 2021. Dopo il primo giorno di trading, le azioni della società hanno chiuso con una valutazione completamente diluita di 45,2 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 38,2 miliardi di dollari.

Roblox annuncerà i risultati degli utili del secondo trimestre questo lunedì e, secondo le stime, la società dovrebbe registrare una forte crescita, guidata dall’”aumento di età” e dall’aumento del numero di utenti attivi giornalieri. Il numero di utenti attivi giornalieri sopra i 13 anni è cresciuto del +111% nel primo trimestre fiscale del 2021 rispetto al primo trimestre fiscale del 2020.

Il tasso di crescita per gli utenti di età inferiore a 13 anni è stato del +60% per lo stesso periodo e Roblox ha attribuito questa tendenza dell’”aumento di età” alla qualità dei contenuti e alla creazione che i suoi sviluppatori stanno realizzando.

Roblox Corporation ha un potenziale significativo per l’espansione del mercato internazionale, specialmente in Cina, ed è importante dire che l’azienda attualmente genera oltre l’85% delle sue entrate dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Europa. Roblox guadagna la maggior parte dei suoi soldi vendendo la sua valuta virtuale agli utenti della piattaforma, ma prevede di monetizzare la sua base di utenti esistente in misura maggiore in futuro.

La scorsa settimana, la società ha annunciato una partnership con la società musicale BMG per portare l’artista hip-hop KSI alla sua prima festa di lancio sulla piattaforma Roblox. Anche se Roblox continua con la sua espansione commerciale, l’analista Mike Hickey ha assegnato un obiettivo di prezzo di 75 dollari per il titolo.

“La piattaforma del metaverso RBLX è stata un’utilità sociale durante la pandemia, a nostro avviso, che potrebbe allentarsi quando le restrizioni sociali vengono rimosse, le scuole riaprono e la spesa dei genitori viene riassegnata. Riteniamo che la maggior parte dei bambini non paghi personalmente per la loro esperienza di gioco RBLX, e poiché i genitori non stanno investendo direttamente nel servizio, sono meno connessi emotivamente e possono facilmente ridurre la spesa post-pandemia”, ha affermato Mike Hickey, analista di Benchmark Company, LLC.

Analisi tecnica: $80 rappresenta il forte livello di supporto

Fonte dei dati: tradingview.com

Le azioni Roblox si sono indebolite di oltre il 15% dai massimi record registrati a giugno e se il prezzo scendesse al di sotto del supporto di 80 dollari, sarebbe un forte segnale di vendita. D’altra parte, se il prezzo dovesse superare i 90 dollari, sarebbe un segnale per acquistare azioni e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai 100 dollari.

In sintesi

Roblox dovrebbe annunciare i risultati degli utili del secondo trimestre lunedì 16 agosto e, secondo le stime, Roblox dovrebbe pubblicare ottimi risultati. L’analista Mike Hickey ha assegnato un obiettivo di prezzo di 75 dollari sul titolo, e probabilmente non è il momento migliore per acquistare azioni di questa società.