Il titolo AT&T (NYSE: T) offre un’ottima opportunità per gli investitori a lungo termine, ma il suo prezzo non è ancora in grado di stabilizzarsi al di sopra del livello di $30.

Analisi fondamentale: AT&T ha migliorato le sue prospettive per il 2021

AT&T Inc. fornisce servizi di telecomunicazione, media e tecnologia in tutto il mondo, la società sta gestendo molto bene la minaccia del coronavirus e l’attuale dividendo la rende

uno degli attori più stabili del settore. I recenti guadagni dell’azienda e il suo budget complessivo hanno continuato a comportarsi al di sopra delle aspettative dell’analista e AT&T ha molto spazio per continuare a offrire aumenti dei dividendi.



AT&T ha riportato i risultati del quarto trimestre nell’ultima settimana di gennaio: i ricavi totali sono diminuiti solo del -2,4% su base annua a $45,7 miliardi, mentre l’EPS non GAAP del Q4 è stato di $ 0,75 (stima mancata di $ 0,02). Le entrate totali sono diminuite al di sotto delle aspettative (stima mancata di $1,21 miliardi) mentre il free cash flow è stato di $7,7 miliardi contro una stima di $6,4 miliardi.

I ricavi da abbonamenti telefonici sono aumentati dell’8%, mentre HBO Max ha superato i 41 milioni di abbonati domestici e ha sfiorato i 61 milioni in tutto il mondo. L’EBITDA della società è superiore a $53 miliardi e AT&T ha continuato ad aggiungere abbonati durante l’ultimo anno e, per quanto feroce fosse la concorrenza, ha mantenuto basso il tasso di abbandono.

“Investendo nella nostra base di clienti telefonici di alta qualità, abbiamo chiuso il nostro miglior anno intero di reti telefoniche postpagate in un decennio e il nostro secondo abbandono telefonico postpagato più basso di sempre. La nostra rete a banda larga in fibra ha superato la soglia di 1 milione di abbonati l’anno. E l’uscita di Wonder Woman 1984 ha contribuito a portare i nostri abbonati HBO Max e HBO nazionali a oltre 41 milioni, ben due anni prima delle nostre previsioni iniziali”, ha affermato il CEO John Stankey.

AT&T ha aumentato le sue previsioni per il 2021 e, secondo le stime, la società prevede una crescita del fatturato consolidato di circa l’1%. Con la stabilità di un rendimento da dividendo del 7,25%, AT&T ha attualmente un ottimo rapporto rischio/rendimento e gli investitori in questo titolo guadagneranno molto di più assumendosi un rischio relativamente minore.

Se confrontiamo il patrimonio netto totale di $179 miliardi e la capitalizzazione di mercato di $204 miliardi, possiamo notare che AT&T non è costoso e ora potrebbe essere un buon momento per investire in azioni di questa società.



Analisi tecnica: $30 rappresenta un livello di resistenza molto forte

Fonte dei dati: tradingview.com

Gli attuali livelli di supporto sono $27 e $25, mentre invece $30, $32 e $35, rappresentano importanti livelli di resistenza. Se il prezzo supera la resistenza di $30, sarebbe un segnale per comprare azioni AT&T e il prossimo obiettivo di prezzo potrebbe essere di circa $32.

Se il prezzo scende nel prossimo periodo, ogni prezzo in un intervallo da $23 a $26 potrebbe essere un’ottima opportunità per investire in azioni AT&T.

In sintesi

AT&T ha riportato i risultati del quarto trimestre nell’ultima settimana di gennaio: i ricavi totali sono diminuiti solo del -2,4% e l’azienda continua ad aggiungere abbonati. AT&T ha aumentato le sue previsioni per il 2021 e, secondo le stime, la società prevede una crescita del fatturato consolidato di circa l’1%. Le azioni AT&T hanno un buon rapporto rischio/rendimento e se il prezzo supera la resistenza di $30, il prossimo obiettivo potrebbe essere a circa $32 o addirittura $35.

