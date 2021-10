(ANSA) – LONDRA, 31 OTT – L’obiettivo di contenere il

surriscaldamento della Terra entro 1,5 gradi in più “è in teoria

possibile”, ma finora i leader del pianeta “hanno evitato

d’intraprendere un’azione reale” e questo dimostra come “il

cambiamento climatico non sia una vera priorità attuale” per

loro. Lo ha denunciato alla Bbc l’attivista svedese Greta

Thunberg, arrivata ieri sera a Glasgow – sotto l’assalto di

reporter e curiosi – per animare le proteste in occasione della

conferenza CoP26 che entra nel vivo domani. Greta ha anche

giustificato “la rabbia” della gente, fintanto che la protesta

non diventa violenza, mentre ha elogiato la regina Elisabetta.

(ANSA).



Fonte Ansa.it