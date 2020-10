“L’ultimo Dpcm del governo pesa sui pubblici esercizi, bar e ristoranti, 300 milioni al mese, 10 milioni al giorno che andrebbero ad aggiungersi ai 24 miliardi di perdite già stimate per il 2020”. A fare in conti con l’ANSA, il presidente della Fipe Confcommercio, Lino Stoppani, che lancia l’allarme rischio chiusura per 50mila imprese sulle circa 300mila del settore ed il pericolo di infiltrazioni malavitose. “Senza calcolare – sottolinea Stoppani – che i pubblici esercizi sono la rete distribuiva della società, i luoghi in cui si consolida la tenuta sociale di un paese, un fattore che non si può contabilizzare ma che ha una grandissima importanza”.



Fonte Ansa.it

