(ANSA) – ROMA, 29 SET – Crescita dell’uso delle carte di

credito, con otto italiani su dieci che hanno fatto ricorso

all’eCommerce facendo dell’Italia il Paese con l’accelerazione

più repentina a marzo, agli inizi del lockdown. E una crescita

degli strumenti di pagamento ‘cashless’ del 7% nel 2019, con il

2020 che promette di essere l’anno “di concreta rottura con il

passato” a fronte di pagamenti sempre più consistenti.

É quanto emerge dall’Osservatorio Carte di Credito e Digital

Payments curato da Assofin, Nomisma e Ipsos, con il contributo

di CRIF. – “L’analisi della domanda di carte di credito

restituisce per il 2020

un quadro dinamico e in evoluzione. Dopo un biennio di

stabilità, la diffusione delle carte di credito presso i

decisori finanziari in età 18-74 anni risulta in lieve crescita.

Nel post lockdown emerge una decisa intensificazione nell’uso

della carta di credito per i pagamenti: cresce la frequenza

media di utilizzo a 2.9 volte al mese rispetto alle 2.6 del 2019

e alle 2.2 registrate nel 2018 e aumenta la quota di heavy

users”, si legge in una nota. Un trend collegato anche alla

diffusione delle carte contactless, e accelerato dal lockdown

che ha “generato una spinta propulsiva all’utilizzo

dell’internet e mobile banking” e spinto molti italiani a

familiarizzare con gli acquisti digitali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

