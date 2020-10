(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La ‘seconda ondata’ del virus

potrebbe danneggiare (ulteriormente) il nostro tessuto

produttivo: se, infatti, il 59% dei consulenti del lavoro reputa

che le aziende siano, “ad oggi, attrezzate in materia di

prevenzione”, oltre 4 su 10 (il 44,7%), recita un’indagine, dice

che lo sono “mediamente poco, o per nulla” per “gestire il

personale in caso di contagi diretti, o indiretti”. Il dossier,

che sarà presentato al Festival del Lavoro in programma oggi e

domani 23 ottobre, è stato realizzando sulla base delle risposte

di 5.000 professionisti (su 26.000) dalla Fondazione studi

consulenti del lavoro tra fine settembre e metà ottobre sugli

iscritti all’Ordine che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria,

hanno accompagnato le imprese nella gestione della crisi. La

preoccupazione di dover gestire un’emergenza sanitaria è,

peraltro, si legge, “secondaria rispetto alla possibilità di

doversi nuovamente trovare alle prese con le procedure per la

cassa integrazione (indicata come principale criticità da

affrontare nelle prossime settimane dal 62,8%), ma anche l’avvio

delle ristrutturazioni (42,8%), l’inevitabile riduzione dei

livelli di produttività (42,2%), la gestione delle esigenze del

personale, alle prese con conciliazione e quarantene, e la sua

riorganizzazione”. (ANSA).



