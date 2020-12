(ANSA) – ROMA, DEC 1 – C’è anche Alessia Bonari, infermiera

simbolo della lotta al Covid-19, tra i premiati della terza

edizione del Premio Angi dedicato ai giovani innovatori

italiani. La terza edizione del premio si terrà venerdì 4

dicembre ed è stata presentata presso la sala stampa della

Camera dei Deputati.

Ad Alessia Bonari, che a marzo ha mostrato i lividi dovuti

alla mascherina sul

suo volto, alla fine di un turno di lavoro,in una foto postata su Instagram che ha fatto il giro del mondo,è andato il Premio Angi Innovation Leader Award, inrappresentanza anche di tutto il personale sanitario in primalinea nella battaglia contro il Coronavirus.“L’Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia Bonariva esattamente in questa direzione, per il contributo anchemorale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando avantiin un anno molto particolare”, ha spiegato il presidente di Angi(Associazione nazionale giovani innovatori), Gabriele Ferrieri.Nel corso della presentazione, Angi – l’ organizzazionenazionale no profit interamente dedicata al mondodell’innovazione – ha annunciato le 11 categorie che sarannopremiate. Scienza & Salute, Costume & Società, Cultura &Turismo, Mobilità & Smart City, Energia & Ambiente, Industria &Robotica e AeroSpace, Food & Agritech, Sport & Benessere,Economia & Finanza, Formazione & Human Resource, Comunicazione &Mass Media. (ANSA).

Fonte Ansa.it

