(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Via libera alle Linee guida per la

redazione e attuazione dei piani per gli spostamenti

casa-lavoro. Sono state approvate dal ministero delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal ministero

della Transizione ecologica. Per Enrico Giovannini sono “un

primo importante passo in vista delle riaperture dopo la pausa

estiva, e serviranno ai mobilty manager per la gestione degli

orari” per “alleggerire la pressione su viabilità e Tpl”.

Inoltre sono un supporto a imprese e pubbliche amministrazioni

dei Comuni con oltre 50mila abitanti per i piani da adottare

entro fine agosto e accedere ai finanziamenti per il 2021 (50

milioni). (ANSA).



Fonte Ansa.it