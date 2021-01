(ANSA) – MILANO, 21 GEN – Formare gli esperti della gestione

del risparmio di domani. Con questo obiettivo il gruppo Credem

dà il via alla ‘Wealth Academy’, un percorso formativo di nove

mesi rivolto a oltre 30 tra private banker, manager e

specialisti dell’area wealth management del gruppo. Il programma

è realizzato dall’istituto in collaborazione con la SDA Bocconi

School of Management, la Scuola di Direzione Aziendale



