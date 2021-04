Il Credit Agricole conquista il Creval. Le adesioni all’opa, a chiusura dell’offerta, fermano l’asticella al 90,94% del capitale. Se si aggiunge quanto acquistato ai blocchi sale al 91,17%. Percentuale che certifica il pieno successo dell’operazione con la Banque Verte che ha superato sia la soglia del 66,7%, necessaria per avere le leve dell’assemblea straordinaria, sia la soglia del 90% per il delisting del titolo.

“Oggi abbiamo concluso, con grande soddisfazione, un’operazione che rappresenta un successo per tutti. Si tratta di un’ulteriore conferma del profondo radicamento nel territorio italiano e della fiducia del Gruppo Crédit Agricole nel nostro Paese”. Lo sottolinea in una nota, in relazione all’opa sul Creval, Giampiero Maioli, Ceo di Agricole

Italia.

“Con Creval rafforzeremo ulteriormente l’impegno nella crescita sostenibile, in grado di generare benefici per tutti gli stakeholder, gli azionisti e, in particolare, i clienti e le persone che vi lavorano”, aggiunge.



Fonte Ansa.it

