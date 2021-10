(ANSA) – SYDNEY, 01 OTT – Sono stati rinviati “di un mese” i

negoziati, previsti da tempo, su un possibile accordo di libero

scambio tra l’Australia e l’Unione Europea. Lo ha reso noto oggi

un funzionario Ue.

Il rinvio arriva dopo la decisione di Canberra di annullare

un importante contratto per la fornitura di sottomarini con la

Francia. Il ministro del Commercio australiano Dan Tehan, che

doveva recarsi in Europa per i negoziati, ha minimizzato la

decisione in una dichiarazione. “Comprendiamo la reazione della

Francia alla nostra decisione sui sottomarini, ma alla fine ogni

paese deve agire nel suo interesse nazionale, cosa che

l’Australia ha fatto”, ha detto. Tehan ha aggiunto che prevede

di incontrare il commissario europeo per il commercio Valdis

Dombrovskis la prossima settimana. “Continueremo a prepararci

per il 12mo round di negoziati e a lavorare per un accordo di

libero scambio che sia nell’interesse dell’Australia e dell’Ue”,

ha affermato. Il mese scorso l’Australia, senza preavviso, ha

rescisso il contratto per l’acquisto di dodici sottomarini

francesi a propulsione convenzionale del valore di 90 miliardi

di dollari australiani (55 miliardi di euro), scegliendo di

acquistare mezzi a propulsione nucleare di progettazione

americana. La mossa ha scatenato un grave conflitto diplomatico

con la Francia, che ha dichiarato pubblicamente di non poter più

fidarsi del governo australiano, accusando i funzionari di

mentire e mettendo in dubbio la prosecuzione dell’accordo

commerciale. L’Ue è il terzo partner commerciale dell’Australia.

Nel 2020 gli scambi di merci tra le due economie sono stati

valutati in 36 miliardi di euro e 26 miliardi di euro per i

servizi. La prossima tornata di negoziati doveva riguardare aree

come il commercio, i servizi, gli investimenti e i diritti di

proprietà intellettuale. (ANSA).



Fonte Ansa.it