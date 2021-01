(ANSA) – MILANO, 11 GEN – Cucinelli ha chiuso il 2020 con

ricavi preliminari in calo del 10,5% a 544,1 milioni di euro

(-9,9% a cambi costanti). Lo si legge in una nota in cui viene

indicato che le vendite sono scese dell’1,7% in Europa,

dell’1,8% in Cina, comprese Hong Kong e Macao, e del 15,3% in

Nord America. In calo del 9,9% nel resto del mondo

e del 23,9%in Italia. In crescita del 7,2% i ricavi del secondo semestre,mentre gli investimenti di 51 milioni di euro sono rimastiinvariati rispetto a prima dello scoppio della pandemia da Covid19. Secondo il presidente del Gruppo Brunello Cucinelli l’anno “si è chiuso ‘bene’ in considerazione alle premesse diprimavera”. “Il fatturato di questi 12 mesi, definiti da noi ‘anno di passaggio’ – ha proseguito – ha avuto una ‘piccola’diminuzione del 10%”. “Dopo un lungo periodo di dolore sia peril corpo che per l’anima – ha aggiunto – grazie al tanto atteso ‘vaccino’, ci pare di andare verso un desiderato ‘armistizio’con il Creato”.“Ci auguriamo insieme di ritrovare grande umiltà, coraggio,serietà e creatività – ha sottolineato – per affrontare questonuovo anno del ‘riequilibrio'”.Quanto al 2021, “il posizionamento del brand e l’ottimoriscontro sulle collezioni Autunno Inverno 21 – ha concluso – ciportano ad immaginare per l’anno in corso una ‘bella crescita’intorno al 15%”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

