CVS Health Corp. (NYSE: CVS) ha riportato martedì i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale che hanno superato le stime degli analisti per utili e ricavi.

Le azioni di CVS Health, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono state riportate in calo di poco meno dell’1,5% nel trading premarket di martedì. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a £53,69 per azione contro

Risultati finanziari di CVS Health nel Q4 vs. stime degli analisti

un minimo di £37,56 per azione nel marzo 2020, quando le restrizioni COVID-19 erano al loro apice.



CVS Health ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di £698,82 milioni, il che si traduce in 53,15 pence per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il suo reddito netto si era stampato a un nettamente superiore a £1,26 miliardi o 96 pence per azione. In confronto, l’azienda statunitense aveva registrato un utile netto di £930 milioni nel trimestre precedente (Q3).

Adeguato per gli articoli una tantum, la società sanitaria americana ha guadagnato 93 pence per azione nel quarto trimestre rispetto alla cifra di £1,24 per azione dell’anno scorso. CVS Health ha valutato le sue entrate nell’ultimo trimestre a £49,95 miliardi, che rappresenta un aumento del 4,0% su base annua.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato entrate per £49,36 miliardi nel Q4. La loro stima per l’utile per azione rettificato era inferiore a 89 pence.

Altri dati di rilievo nel rapporto sugli utili di CVS Health di martedì includono £26,11 miliardi di entrate dai servizi di farmacia o 1,9% in meno rispetto allo scorso anno. I ricavi al dettaglio hanno registrato una crescita annualizzata del 6,6% a £17,28 miliardi nel quarto trimestre. I ricavi delle prestazioni sanitarie, secondo la società con sede a Woonsocket, hanno registrato £13,72 miliardi, un aumento dell’11,4% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Tutti i segmenti di business di CVS Health hanno registrato entrate migliori del previsto nell’ultimo trimestre.



Guidance di CVS Health Corp per l’anno fiscale 2021

Per l’anno fiscale 2021, la catena di farmacie al dettaglio prevede ora che i suoi utili per azione rettificati rientreranno nell’intervallo da £5,31 a £5,42. Gli analisti chiedono anche £5,41 di EPS rettificato per l’intero anno per CVS Health.

Secondo CVS Health, finora ha somministrato oltre 3 milioni di vaccini COVID-19 in più di 40.000 strutture di assistenza a lungo termine.

CVS Health ha registrato un andamento leggermente negativo nel mercato azionario lo scorso anno con un calo annuo prossimo all’8%. Al momento, ha un valore di £69,76 miliardi e ha un rapporto prezzo/utili di 12,25.

