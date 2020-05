Le condizioni del finanziamento sono legate al mantenimento della certificazione di B-Corporation e al progressivo incremento di produzione biologica. È il primo di questa tipologia per la Romagna

BNL Gruppo BNP Paribas ha strutturato un positive loan da 3 milioni di euro per Euro Company Srl Società Benefit di Godo di Russi (RA) azienda fra i principali player nella produzione e commercializzazione di frutta secca ed essiccata, con circa il 15% della produzione esportata all’estero.

Il finanziamento – denominato “positive loan” – prevede condizioni legate a precisi indici di sostenibilità ambientale, ovvero il progressivo incremento di produzione biologica e il mantenimento della certificazione B Corporation, al raggiungimento dei quali il finanziamento diventerà maggiormente competitivo per l’azienda.

Euro Company, ora certificata B-Corporation, si colloca fra le imprese che stanno riscrivendo il proprio modo di fare business, con un processo che ha avuto inizio nel 2018, scegliendo di qualificarsi come Società Benefit e impegnandosi volontariamente a perseguire, nell’esercizio dell’attività di impresa, anche una o più finalità di interesse collettivo, nell’ambito della comunità, del territorio, dell’ambiente, e delle attività culturali.

Tra le diverse iniziative, il contributo di BNL andrà anche a supporto dell’ampliamento della base produttiva di Euro Company, con un nuovo stabilimento che sarà dedicato esclusivamente al biologico.

BNL è partner delle imprese – piccole, medie e grandi – e delle rispettive filiere produttive sia per le esigenze legate alla gestione quotidiana dell’attività, sia nei momenti di crescita in Italia e sui mercati internazionali, grazie all’expertise del Gruppo BNP Paribas che con i suoi specialisti è direttamente presente in 72 paesi nel mondo. La Banca è inoltre al fianco degli imprenditori sul fronte della sostenibilità per declinare la crescita con il rispetto per l’ambiente, la Società tutta ed un’economia reale sana ed attenta. bnè

BNL sta infatti realizzando numerosi positive loan a favore delle imprese, per alimentare un circolo virtuoso in termini di sostegno ad una produzione industriale sostenibile.

Ciò è in linea con la strategia di #PositiveBanking di BNL e di BNP Paribas che, attraverso il business, punta a generare un impatto positivo per un futuro migliore, con attenzione soprattutto alle nuove generazioni.

BNP Paribas ha stanziato ad oggi oltre 180 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank” nell’emissione dei “Bonds for Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nei “Green Bonds”. BNP Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target di 18 miliardi € al 2021 ed ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad un’uscita totale nel 2030 nei paesi Ue e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo già non finanzia aziende nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco.

