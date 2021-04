Daimler AG (ETR: DAI) ha alzato venerdì la sua previsione per l’intero esercizio finanziario, poiché la performance è rimasta robusta nel primo trimestre.

Venerdì le azioni Daimler hanno aperto con un aumento di più dell’1% in borsa. Compresa l’azione dei prezzi, ora sono scambiate a £64,82 per azione. In confronto, Daimler aveva iniziato l’anno 2021 a un prezzo per azione molto inferiore, pari a £49,46. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Daimler riporta £3,80 miliardi di utile netto

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Daimler ha dichiarato di aver venduto 728.600 veicoli nel primo trimestre, il che rappresenta una crescita annualizzata del 13%. A 35,63 miliardi di sterline, i ricavi nel Q1 sono aumentati notevolmente rispetto ai 32,32 miliardi di sterline nello stesso trimestre dello scorso anno.

Il proprietario del marchio di auto di lusso, Mercedes-Benz, ha registrato un utile netto di 3,80 miliardi di sterline nell’ultimo trimestre rispetto alla cifra di 145,98 milioni di sterline di un anno fa. Su base per azione, Daimler ha guadagnato £3,48 nel Q1, rispetto ai 7,8 pence per azione dello scorso anno.

Venerdì il CFO Harald Wilhelm ha commentato l’aggiornamento finanziario e ha dichiarato:

“Consegne, utili e ricavi sono aumentati in modo significativo, in particolare grazie ai venti favorevoli in Cina, un forte mix di prodotti e prezzi favorevoli, supportati da miglioramenti delle prestazioni industriali e controllo dei costi. Dopo questo inizio promettente, siamo molto fiduciosi di poter tenere il passo per migliorare i nostri margini su base sostenibile e allo stesso tempo espandere la nostra gamma di veicoli elettrici”.

In notizie separate dall’Europa, FirstGroup del Regno Unito ha dichiarato di aver venduto le sue attività di autobus in Nord America all’infrastruttura EQT per 3,31 miliardi di sterline.

Altre cifre degne di nota nel rapporto trimestrale di Daimler

Altri dati di rilievo nel rapporto trimestrale della casa automobilistica includono 1,56 miliardi di sterline di cash flow e 2,09 miliardi di sterline di spese per ricerca e sviluppo. Nel suo precedente rapporto pubblicato a febbraio, Daimler aveva registrato un calo delle entrate dell’11% nel 2020.

Poiché la performance trimestrale ha mostrato resistenza, la casa automobilistica tedesca ha revocato la sua previsione per l’intero anno per il margine attribuito alle divisioni Mercedes-Benz Cars & Vans e Daimler Mobility. Il ritorno sulle vendite di Mercedes-Benz, secondo quanto sottolineato dalla società, è ora previsto tra il 10% e il 12%. La divisione Mobility, ha affermato Daimler, dovrebbe riportare dal 14% al 15% del rendimento del capitale proprio rettificato.

Daimler si è comportata in modo abbastanza positivo nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo vicino al 20%. Al momento, la multinazionale tedesca ha un valore di 69,31 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 21,99.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram