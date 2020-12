Darden Restaurants: le vendite di Olive Garden sono diminuite più del previsto nel Q2.

L’operatore di ristorazione multimarca ha superato le stime di profitto degli analisti.

Darden prevede un calo annualizzato fino al 70% delle vendite nel Q3.

Darden Restaurants Inc. (NYSE: DRI) ha detto che il suo profitto nel secondo trimestre fiscale ha

superato le stime degli analisti venerdì. Le vendite di Olive Garden, tuttavia, sono diminuite più del previsto nell’ultimo trimestre. In un rapporto pubblicato a settembre, l’operatore del ristorante aveva riportato un calo delle vendite anche nel primo trimestre fiscale.

Nel grafico intraday, le azioni Darden Restaurants sono attualmente in calo di oltre l’1%. La società quotata al NYSE ha guadagnato quasi il 250% dal minimo di marzo, quando la crisi del COVID-19 ha spinto i suoi ristoranti a chiudere temporaneamente.

Risultati finanziari del Q2 di Darden Restaurants rispetto alle stime degli analisti

Darden Ristoranti ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre che si è concluso il 29 settembre ha registrato 71.220.000 sterline che si traduce in 54,16 penny per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, aveva registrato un utile netto di 18,32 milioni di sterline significativamente inferiore, o 14,84 penny per azione.

In termini di vendite, l’operatore di ristorazione multimarca ha registrato un calo del 19,4% anno su anno nel secondo trimestre a 1,23 miliardi di sterline. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un aumento di 1,25 miliardi di sterline di vendite nell’ultimo trimestre. La loro stima per l’utile per azione era inferiore a 52,67 penny.

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Darden di venerdì includono un calo su base annua del 19% delle vendite a Olive Garden a 615,36 milioni di sterline. Il consenso di FactSet per le vendite di Olive Garden nel secondo trimestre, in confronto, si è attestato a 634,58 milioni di sterline.

La società con sede a Orlando ha affermato che le vendite di negozi comparabili nel secondo trimestre hanno registrato un calo del 19,9% rispetto allo scorso anno rispetto a un calo più limitato del 17,4% previsto. I suoi ristoranti raffinati hanno registrato un calo molto più ampio del 31% delle vendite negli stessi negozi nel secondo trimestre rispetto a un calo dell’11,1% a LongHorn Steakhouse.

Indicazioni di Darden Restaurants per il Q3

Per il terzo trimestre fiscale. Darden Restaurants ora prevede che i suoi guadagni per azione scenderanno nell’intervallo da 37,09 penny per azione a 55,64 penny per azione. Gli analisti, d’altro canto, chiedono un significativo aumento di 99 penny per azione di utili nel terzo trimestre. Darden prevede un calo su base annua fino al 70% delle vendite totali del terzo trimestre rispetto a una previsione degli esperti molto più ristretta del 14,9%, secondo FactSet.

Lo scorso anno Darden Restaurants ha registrato un andamento piuttosto positivo in borsa, con un guadagno annuo vicino al 10%. Al momento ha una capitalizzazione di mercato di 11,44 miliardi di sterline.

