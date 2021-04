In una dichiarazione congiunta giovedì, Pfizer Inc (NYSE: PFE) e BioNTech (NASDAQ: BNTX) hanno affermato che i nuovi dati hanno mostrato che il loro vaccino contro il Coronavirus aveva un’efficacia di oltre il 91% dopo sei mesi. Inizialmente, a novembre, le due società avevano pubblicato i dati della loro sperimentazione clinica in fase avanzata che includeva 44mila partecipanti, in cui il vaccino si è dimostrato efficace al 95%.

Da allora, tuttavia, il virus è mutato in diverse varianti. Ma Pfizer e BioNTech hanno anche espresso la fiducia che il loro vaccino ha mostrato un’efficacia del 100% contro una nuova variante (B1351) in Sud Africa. I dati, tuttavia, sono stati raccolti da soli nove pazienti.

Le azioni Pfizer sono attualmente negoziate a un prezzo per azione di 26,26 sterline. In confronto, il titolo aveva iniziato l’anno con un valore leggermente superiore a 26,62 sterline per azione.

Pfizer/BioNTech cercano la piena approvazione normativa per il loro vaccino

Secondo l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, i nuovi dati provengono da oltre 12mila partecipanti che sono stati completamente inoculati per un minimo di sei mesi. Pfizer dispone attualmente dell’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla FDA (Food and Drug Administration) statunitense. Ma i nuovi dati, ha aggiunto il CEO, rendono il vaccino della multinazionale americana idoneo per la piena approvazione normativa.

Nelle notizie correlate dagli Stati Uniti, Johnson & Johnson ha affermato che il suo vaccino da una fabbrica di Baltimora non sarà distribuito poiché non è riuscito a soddisfare gli standard di qualità.

Giovedì, le azioni di BioNTech quotate al Nasdaq sono aumentate dell’1% nel trading pre-mercato. Il titolo è stato aperto a 79,90 sterline per azione ed è attualmente scambiato a 81,60 sterline per azione. L’azienda biotecnologica tedesca aveva iniziato l’anno a 62 sterline per azione. BioNTech aveva debuttato alla Borsa del Nasdaq nell’ottobre 2019 a un prezzo per azione di 10 sterline.

Al momento, il produttore di immunoterapie attive ha una capitalizzazione di mercato di 19,57 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 1.597,84.



Il vaccino Pfizer/BioNTech è efficace al 100% negli adolescenti

L’epidemia di virus ha finora infettato più di 129 milioni di persone in tutto il mondo e causato oltre 2,8 milioni di morti. La notizia arriva solo un giorno dopo che Pfizer e BioNTech hanno affermato che il loro vaccino contro il COVID-19 era efficace al 100% e sicuro da usare negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Le due società stanno ora chiedendo l’approvazione da Europa e Stati Uniti per il loro colpo da utilizzare in questa fascia di età.

Nella prima settimana di febbraio, Pfizer ha dichiarato che il suo profitto è stato più debole del previsto nel quarto trimestre fiscale.

