”La bozza della nuova legge di bilancio sta andando in una direzione utile nel sostenere l’occupazione per il comparto dei servizi, attraverso misure per la diminuzione del costo del lavoro. Il crollo del fatturato del 40% nel settore dei Servizi in generale, con una penalizzazione di giovani e donne, va giustamente controbilanciato con una robusta manovra di incentivi, integrati al piano per il Sud anch’esso da potenziare”. La base occupazionale

dei Servizi integrati è quasi esclusivamente composta da addetti di sesso femminile: occorre tenere conto di questo dato per ridisegnare un mondo del Lavoro che, dopo il primo stravolgimento dovuto alla pandemia, cambierà in maniera strutturale, anche per la sua ‘smartizzazione’, processo da comprendere e governare”. Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS (Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions).