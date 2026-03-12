UGL E UGL CHIMICI: “BENE IL SEGNALE, ORA ATTUAZIONE RAPIDA E PIÙ SICUREZZA ENERGETICA”

In un quadro internazionale segnato dall’escalation in Medio Oriente, che ha spinto la Commissione

europea a convocare riunioni ad hoc del Gas Coordination Group e dell’Oil Coordination Group, pur senza

rilevare al momento rischi immediati per la sicurezza delle forniture nell’Unione, e ha riportato il TTF

europeo ai massimi degli ultimi tre anni, con la persistente centralità dello Stretto di Hormuz — snodo

attraverso cui transita circa un quinto del commercio mondiale di GNL e circa un quinto dei consumi

mondiali di petrolio e prodotti petroliferi — il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 assume un valore che

va oltre l’emergenza contingente. In questa fase il tema energetico coincide sempre di più con la tenuta

economica, industriale e sociale del Paese. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 febbraio 2026 ed è

attualmente in corso di esame in sede referente presso la X Commissione Attività produttive, commercio e

turismo della Camera.

Il contesto conferma la necessità di misure non solo emergenziali, ma anche strutturali. L’IEA prevede per il

2026 una crescita dell’offerta globale di GNL superiore al 7%, ma segnala che tensioni geopolitiche e fattori

climatici possono continuare a generare volatilità. Nella stessa direzione si muove l’Action Plan for

Affordable Energy, che collega la riduzione dei costi a mercati di lungo termine più solidi, a una maggiore

flessibilità del sistema, al rafforzamento di reti e interconnessioni e a procedure autorizzative più rapide, a

beneficio di famiglie e imprese.

Per la Confederazione UGL, il valore del Decreto Bollette 2026 sta proprio nel fatto che affronta insieme

l’urgenza sociale e la resilienza produttiva: prevede per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro per i

nuclei già titolari del bonus sociale elettrico; consente, per il 2026 e il 2027, ai venditori di energia elettrica

di riconoscere un contributo ai clienti domestici con ISEE annuo non superiore a 25.000 euro che non

percepiscono il bonus sociale; introduce misure che consentono di ridurre il peso della componente ASOS

sulle utenze non domestiche; rafforza inoltre gli strumenti per la contrattazione di lungo termine

dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche a beneficio delle piccole e medie imprese.

Il decreto interviene anche su nodi strutturali che, in uno scenario di instabilità internazionale, diventano

ancora più rilevanti: prevede servizi di aggregazione della domanda da parte di Acquirente Unico per

favorire la contrattazione di lungo termine da fonti rinnovabili, conferma il possibile ruolo del GSE come

garante di ultima istanza in specifici contratti e introduce un procedimento unico per il rilascio delle

autorizzazioni ai progetti di centri di elaborazione dati e delle relative reti di connessione elettrica. Si tratta

di infrastrutture di rilievo strategico per lo sviluppo industriale, digitale ed energetico del Paese che, nei casi

previsti dalla normativa vigente, possono essere dichiarate di interesse strategico nazionale. Il

procedimento ricomprende le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’ampliamento dei data

center, ha una durata ordinaria non superiore a dieci mesi dalla verifica della completezza della

documentazione, prevede termini dimezzati per le valutazioni di impatto ambientale ed è prorogabile solo

in circostanze eccezionali e comunque per un massimo di tre mesi. È un’impostazione che rafforza la

capacità del sistema di assorbire shock esterni, ridurre l’esposizione alla volatilità e sostenere investimenti

coerenti con competitività, innovazione, sicurezza energetica e decarbonizzazione.

«Nel contesto attuale non possiamo leggere il Decreto Bollette come un semplice intervento di sollievo

tariffario. Quando le tensioni geopolitiche incidono sulle rotte dell’energia, sui costi del gas e sulla

competitività del sistema produttivo, proteggere famiglie e imprese significa difendere lavoro, potere

d’acquisto, investimenti e coesione sociale. Per questo giudichiamo positivamente un provvedimento che

prova a tenere insieme emergenza e visione: alleggerire l’impatto immediato dei costi energetici e, nello

stesso tempo, rafforzare strumenti che riducano nel tempo l’esposizione del Paese alla volatilità

internazionale», dichiara Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale Vicario dell’UGL.

«Condividiamo l’impianto del decreto perché tiene insieme tutela sociale, competitività industriale e

sicurezza energetica. In una fase come questa, segnata da uno scenario di guerra che continua a produrre

effetti sui mercati e sugli approvvigionamenti, la stabilità dei costi energetici non è un tema tecnico, ma una

condizione essenziale per difendere occupazione, continuità produttiva e prospettiva industriale. Bene,

dunque, l’intervento sulle bollette, il sostegno alle imprese e la spinta ai contratti di lungo termine da fonti

rinnovabili. Ora serve un passaggio decisivo: tradurre rapidamente le norme in benefici effettivi per

lavoratrici e lavoratori, dare certezze attuative alle imprese e accompagnare ogni semplificazione con

standard elevati di sostenibilità, efficienza energetica e tutela dei territori, nell’ottica di un consolidamento

della sicurezza e dell’indipendenza energetica nazionale attraverso investimenti di medio-lungo periodo

che rafforzino le fonti rinnovabili e guardino, nel più ampio dibattito strategico nazionale, anche alle nuove

prospettive del nucleare», dichiarano congiuntamente Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale Vicario

dell’UGL, ed Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale de l’UGL Chimici.

La Confederazione UGL e l’UGL Chimici seguiranno con attenzione l’iter di conversione del provvedimento,

chiedendo attuazione rapida, monitoraggio puntuale dei benefici e un rafforzamento delle politiche capaci

di mettere in sicurezza approvvigionamenti, reti, sistema produttivo, infrastrutture strategiche e

occupazione. In una congiuntura segnata da forte instabilità internazionale, l’energia non può più essere

affrontata come materia settoriale: è una questione di politica industriale, di sovranità economica e di

tutela del lavoro.