(ANSA) – MILANO, 25 AGO – La crisi provocata dalla pandemia

Covid-19 si abbatte sul comparto aeronautico italiano che

rischia di “entrare in crisi in assenza di investimenti

adeguati”. Lo rileva il report quindicinale dell’Osservatorio

sui consumi di Deloitte secondo cui in Italia solo il 22% delle

persone prevede di prendere un volo domestico nei prossimi tre

mesi e solo il 14% ha in programma un volo internazionale.

Un crollo senza precedenti del “traffico aereo – evidenzia

Deloitte – che, unito agli effetti sulle supply-chain globali,

ha avuto pesanti ripercussioni sulla produzione aerospaziale sul

piano operativo, finanziario e logistico”. In totale, l’indotto

generato dall’industria aerospaziale comprende oltre 4.000

aziende, il 90% delle quali ha meno di 50 dipendenti, ma che,

da sole, sono in grado di generare un indotto complessivo di

13,5 miliardi di euro (0,65% del Pil). Il valore aggiunto

complessivo del comparto vale circa 12 miliardi di euro. E sono

oltre 159.000 i posti di lavoro creati dal settore. A questi

elementi, si aggiungono stime secondo cui il moltiplicatore

economico delle imprese del settore sarebbe pari a 2.6, ben il

71% in più rispetto alla media dell’economia italiana. (ANSA).



