Delta Air Lines Inc. (NYSE: DAL) prevede che i viaggi di piacere nazionali saranno al 100% ripristinati nel mese di giugno, rispetto al 60% di marzo, secondo il suo ultimo deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le azioni di tutte le compagnie aeree sono crollate lo scorso anno dopo che le misure di lockdown indotte dalla pandemia sono entrate in vigore e la maggior parte dei viaggi nazionali e internazionali è stata bloccata.



Le azioni Delta sono aumentate di quasi il 20% da inizio anno, ma sono ancora scambiate al di sotto dei livelli pre-pandemia. Man mano che le restrizioni vengono revocate e le persone ricominciano a viaggiare, i ricavi e i profitti dell’azienda dovrebbero continuare a riprendersi.

Cos’altro ha detto l’azienda?

La società vede una crescita continua della domanda per il tempo libero, aziendale e transatlantica con una più forte ripresa dei viaggi internazionali a lungo raggio nel 2022. Il management mira a raggiungere i ricavi del 2019 entro il 2023 con una struttura di costi ridotta.

Delta ha in programma di ridurre le famiglie di flotte nel suo portafoglio di aeromobili da 13 nel 2019 a 9 entro il 2025. Ha inoltre l’obiettivo di sfruttare velivoli di calibro più grande con più posti medi per aereo per migliorare l’efficienza dei costi dei posti.

Prospettive finanziarie per il trimestre di giugno

La società ha previsto che la sua perdita al lordo delle imposte per il trimestre di giugno sarà di $1,0-1,2 miliardi rispetto alla precedente guidance di $1,0-1,5 miliardi emessa il 15 aprile. Il fatturato totale dovrebbe attestarsi a circa $6,0-6,2 miliardi in calo del 50-52% dal trimestre giugno 2019.

Il prezzo del carburante potrebbe rappresentare un potenziale vento contrario sul fronte dei costi poiché ora la società prevede un prezzo del carburante di $2,10-2,15 per gallone rispetto alla precedente guida di $1,85-1,95 per il trimestre di giugno a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio. Il greggio WTI è in rialzo del 41% da inizio anno e attualmente viene scambiato a circa 68,7 dollari al barile.

La capacità programmata dovrebbe comunque diminuire del 32% rispetto al trimestre di giugno 2019.

Le compagnie aeree hanno aumentato il debito a causa della pandemia che le ha lasciate con un debito elevato in bilancio. Delta è anche gravata da circa $19 miliardi di debito netto.

La società prevede di generare un utile ante imposte per la seconda metà dell’anno.