Alcuni mesi fa, il prezzo delle azioni AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC) ha registrato un aumento vertiginoso a causa del suo coinvolgimento in un’iniziativa di short squeeze guidata da WallStreetBets. Dopo diverse settimane di stagnazione, molti investitori pensavano che il dramma fosse finito, ma si sbagliavano.

Nelle ultime 24 ore, AMC ha raggiunto la sua valutazione più alta nella parte migliore degli ultimi 4 anni: $32. Ora, grazie a questo aumento dei prezzi guidato dai sostenitori di AMC, gli investitori stanno cercando i posti migliori per comprare azioni AMC online. Per aiutarti a trovare la migliore piattaforma per scambiare azioni AMC con commissioni basse, un’interfaccia facile da usare e un servizio affidabile, abbiamo elencato di seguito due dei migliori broker che offrono azioni AMC Entertainment.



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Inoltre, abbiamo spiegato la nostra previsione dei prezzi AMC sulla base di alcune delle voci più importanti della comunità degli investitori. Quindi, se vuoi sapere dove comprare azioni AMC, o se stai cercando un target price per le azioni AMC, questa è la pagina che fa per te.

Dove comprare subito le azioni AMC

Per investire in azioni AMC, consigliamo un broker affidabile con un track record di affidabilità. Si tratta di servizi online che consentono agli investitori di controllare l’intero portafoglio da internet o persino dal proprio dispositivo mobile, e si possono aprire e chiudere rapidamente posizioni in base alle fluttuazioni del mercato.

Ti abbiamo semplificato la ricerca per trovare il miglior broker per acquistare azioni AMC Entertainment elencando di seguito due delle migliori opzioni e spiegando cosa hanno da offrire.

Etoro è uno dei broker online più famosi al mondo. Con un’interfaccia pulita e facile da usare, funzionalità innovative come CopyTrader™, che ti consente di copiare le operazioni degli investitori più performanti e commissioni basse, eToro è un buon posto per comprare azioni in AMC.

Registrati qui>

Per gli investitori che cercano qualcosa di leggermente diverso, Plus500 è la piattaforma che fa per te. Consente agli utenti di investire in azioni AMC con CFD. Ciò significa che puoi ottenere un’esposizione al valore delle azioni AMC senza doverle possedere a titolo definitivo, e questo è un modo flessibile ed economico per investire. Plus500 è affidabile, popolare e ha un ottimo team di supporto se non hai bisogno di consigli o assistenza.

Registrati qui>

Se nessuna di queste opzioni ha quello che cerchi, puoi trovare il nostro elenco delle migliori piattaforme di trading azionario qui. Inoltre, se vuoi saperne di più su alcune informazioni fondamentali sul processo di acquisto di azioni prima di iniziare, consulta la nostra guida introduttiva.

Cos’è AMC Entertainment Holdings?

Con sede a Leawood, Kansas, AMC sta per American Multi-Cinema. La società è quotata alla Borsa di New York ed è una delle più grandi catene di cinema del mondo con 358 sale in Europa e 620 negli Stati Uniti.

AMC è un buon titolo da acquistare?

Se AMC Entertainment è un buon titolo o meno dipende dalla tua definizione di “buono”. Se stai cercando un’opportunità di investimento ad alto rischio con il potenziale di guadagni significativi, AMC potrebbe essere la destinazione ideale per il tuo capitale. L’ascesa fulminea della società non ha mostrato segni di stabilizzazione e si sta speculando che questo potrebbe essere solo l’inizio di un enorme rialzo.

Al contrario, se la stabilità è importante per te e vuoi evitare la volatilità che può causare uno short squeeze, potrebbe valere la pena cercare un titolo diverso.

AMC è il nuovo Gamestop?

È difficile dirlo, per ora. La salita di Gamestop da $10 a vertiginose vette di $350 rimane una delle storie più straordinarie del 2021 fino ad ora. Resta da vedere se AMC Entertainment possa replicare questo livello di successo e probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Tuttavia, ci sono molte ragioni per sentirsi incoraggiati. In termini di valore fondamentale, mentre Gamestop è stato scambiato ben al di sotto di $30 per la maggior parte dell’ultimo decennio, AMC aveva un prezzo delle azioni di oltre $35 meno di cinque anni fa. Quindi, in termini di valore fondamentale, AMC ha meno ostacoli di fronte, in questo senso.

Anche i modelli dell’azienda sono diversi. Mentre Gamestop sta tentando di risorgere di fronte alla dura concorrenza online di giganti rivali come Amazon, AMC Entertainment ha già il monopolio dell’industria cinematografica americana e una presenza importante in Europa. Man mano che i lockdown COVID-19 si attenuano e le sale cinematografiche iniziano a riempirsi, il settore potrebbe essere in forte espansione, con conseguenti guadagni significativi per gli azionisti di AMC.

Previsione dei prezzi AMC

È improbabile che qualsiasi analista rispettabile sia in grado di prevedere con precisione qualsiasi movimento di prezzo poiché questo è guidato da un fenomeno di short squeeze piuttosto che da un valore fondamentale o da notizie. In effetti, il massimo che abbiamo visto un analista fornire come target price di AMC è di $18 e poiché la società ha già superato di gran lunga questo valore, ciò che viene dopo è del tutto imprevedibile.

AMC raggiungerà $100?

Un’impennata così sostanziale sarebbe la storia più drammatica dalla saga di Gamestop. Il nostro team di analisti ritiene che $100 sia un target elevato, mentre AMC che raggiunge $50 è più fattibile. Tuttavia, come accennato in precedenza, con dinamiche di mercato così imprevedibili, non escluderemmo nulla. Se c’è una cosa che abbiamo imparato quest’anno è che in questo mercato tutto sembra possibile.

Devo comprare azioni AMC?

Questo dipende interamente dalle tue circostanze finanziarie e dagli obiettivi di investimento. Prima di tutto, poiché si tratta di un’impresa di investimento rischiosa, stai investendo denaro che puoi permetterti di perdere? Se la tua risposta è no, dovresti evitare AMC o qualsiasi altro titolo.

Se stai cercando un’opportunità di investimento che possa produrre guadagni enormi o perdite sostanziali, AMC Entertainment potrebbe essere la società che fa per te. Al contrario, se stai cercando un valore sostenibile nel tempo, allora non è in questo titolo che devi invfestire.

Per gli investitori a lungo termine, questa valutazione gonfiata sembra insostenibile, anche se detto ciò, Gamestop si è assicurata il suo status di azione costantemente scambiata a oltre $100, quindi c’è la possibilità che AMC possa sostenere questo valore. Per i trader a breve termine, assicurati di condurre analisi tecniche e mantieni la calma dato che probabilmente ci saranno alcuni giorni drammatici davanti a noi, quindi assicurati di stare tranquillo e di prendere decisioni razionali.

AMC mi renderà ricco?

Potresti aver perso la barca per quanto riguarda la restituzione di un multiplo sul tuo investimento. Tuttavia, AMC ha ancora il potenziale per fornire ritorni significativi, come è già stato mostrato. Il soffitto sembra molto più alto di dove siamo adesso, quindi se pensi di poter tenere i nervi saldi, ora potrebbe essere un buon momento per investire.

Reazioni sui social

Di seguito, abbiamo raccolto una selezione di alcune delle reazioni più interessanti dei social media alla situazione di AMC.

AMC has surpassed a $12 billion market cap thanks to stonk investors — UberFacts (@UberFacts) May 27, 2021

Sentiti libero di scegliere un broker e iniziare a fare trading di azioni AMC se ora ti senti pronto. Questa storia avrà sicuramente altri colpi di scena e svolte nei prossimi giorni, quindi assicurati di restare aggiornato con le ultime notizie tramite Invezz.