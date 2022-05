Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito, eToro

Con l’aumento del dividendo, Devon ora assegnerà agli investitori $3,94 per azione nel 2022. Al prezzo attuale delle azioni di circa $68, il dividend yield è del 5,8%. Il rendimento è significativamente più alto rispetto all’S&P 500 di 1,37. Il confronto rende Devon un solido stock di dividendi e un investitore dovrebbe investire nella propria partecipazione.

I guadagni trimestrali di Devon sottolineano la crescita esponenziale di cui hanno goduto i titoli energetici. I guadagni derivano dall’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia, rendendo i nomi di settore un punto di riferimento per gli investitori.

Quando Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) ha comunicato i suoi utili trimestrali il 3 maggio, ha centrato tutti gli obiettivi. L’utile core per azione della società è stato di $1,88, più che quadruplicato rispetto all’anno precedente. Gli utili sono stati anche superiori alle previsioni di $1,76. Il consiglio di amministrazione ha inoltre aumentato il dividendo trimestrale del 27%. Il programma di riacquisto di azioni della società è stato incrementato del 25%.

