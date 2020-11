(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Gli italiani sono “molto più pronti

di quello che pensavano” ad affrontare la rivoluzione

tecnologica rappresentata dalla smart city, secondo

l’amministratore delegato del gruppo di tecnologie per le

assicurazioni, Octo Telematics, Nicola Veratelli. “Anche persone

non più giovanissime si sono trovate per la pandemia a entrare

molto più in contatto con la tecnologia”, dice Veratelli in

un’intervista ANSA Incontra, dove sottolinea

come “l’utilizzo delle app ci sta semplificando le vite e, come tuttoquello che porta valore aggiunto, viene ben recepitodall’utilizzatore”.I giovani su questo percorso sono, evidentemente, molto piùavanti e Veratelli spiega di non aver avuto difficoltà a trovaredata scientist da assumere in Italia, “soprattutto nuovitalenti, ragazzi appena usciti dall’università”.Ma anche in generale, nel Paese, vede “un’imprenditorialità eun grado di innovazione tipici dell’Italia che la rendono ingrado di colmare in tempi rapidissimi il ritardo” rispetto adaltri paesi più avanzati sul fronte dell’innovazione. Per ilfuturo, inoltre, il manager vede “un ottimo segnale” nellosviluppo di acceleratori e incubatori di startup da parte disocietà e istituzioni. “Questo – spiega – accelererà lo sviluppodella tecnologia del domani”. (ANSA).

