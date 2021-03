Nel decreto sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, a Radio 24, confermando indiscrezioni di stampa. Lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano previsti, per vaccini e cure, 2 miliardi.

“L’intento” del governo – ha spiegato – è quello di stralciare le

cartelle del cosiddetto “magazzino” fino al 2015 con soglia fino a 5.000 euro. Lo stralcio riguarderà tutti, non solo chi ha avuto difficoltà, con possibilità di modifica, ha aggiunto, che si valuteranno nel corso dell’iter parlamentare.

Fonte Ansa.it

