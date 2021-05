(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Più tempo per utilizzare i voucher

per viaggi e concerti saltati causa Covid, via la prima rata Imu

per le imprese con cali di fatturato del 30% e azzeramento del

canone Rai per alberghi, bar e ristoranti, che potranno anche

mettere i tavolini all’aperto senza pagare la tassa

sull’occupazione del suolo pubblico fino alla fine dell’anno.

Sono alcune delle novità del decreto Sostegni, dopo che le

commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno chiuso in una

maratona notturna l’esame degli emendamenti, tra cui compare

anche una proroga selettiva del blocco degli sfratti, ma solo

quelli arrivati dall’inizio della pandemia. Per i morosi

pre-Covid, quindi lo sblocco scatterà dal primo luglio.

Tra le modifiche la proroga di sei mesi – da 18 mesi a due

anni – della durata dei voucher emessi per voli, biglietti dei

treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici ma

anche per gite scolastiche e viaggi di istruzione – compreso il

quarto anno all’estero per gli studenti delle scuole superiori.

Durano invece tre anni quelli per gli spettacoli (nel caso dei

concerti solo se la data è fissata entro il 2023).

Ma arriva anche un fondo per i genitori separati o divorziati

in difficoltà economiche causa Covid, per garantire l’assegno di

mantenimento, e un altro per i Comuni che troveranno sedi

alternative alle scuole per i seggi della prossima tornata

elettorale d’autunno. (ANSA).



